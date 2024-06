EL hakkab arutama, kuidas vastata Gruusia kurikuulsale välisagentide seadusele

Väljaande Euractiv järgi peaks EL-i välisministrid homme arutama bloki diplomaatilise teenistuse koosatud dokumenti, milles on loetletud mitmed ettepanekud, kuidas Gruusia „välismõju läbipaistvuse“ seadusele reageerida. Võimalike meetmete seas on muuhulgas sanktsioonid kõrgeimatele valitsusametnikele, finantsabi kärpimine ja viisavaba reisimise piiramine.

„On laialdane kokkulepe, et EL peab reageerima, nüüd peame lihtsalt leidma sobiva tasakaalu,“ ütles üks EL-i diplomaat. Samas oli ta pessimistlik ja seadis kahtluse alla, kas neid samme ka tegelikult astutakse.

Dokumendis öeldakse, et olukorra halvenedes tuleks taaskehtestada viisareeglid Gruusia valitsusametnikele ja diplomaatidele. „Olukorra olulise halvenemise korral võiks kaaluda samme viisavabaduse ja laienemisprotsessi osas,“ öeldakse dokumendis.

Gruusia parlamendi spiiker juuni algul kurikuulsa „välismõju läbipaistvuse“ seaduse, millele president Salome Zurabišvili veto pani. EL on kutsunud Gruusia valitsust üles välisagentide seadus tühistama ja märkinud, et see pärsib riigi võimalusi blokiga liitumisel.