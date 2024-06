VIDEO | „Tundsin, et oleme üks Eesti rahvas!“ Võidupüha paraadi tulid uudistama nii Narva elanikud kui ka kaugem kandi rahvas

Inimesed rääkisid pärast võidupüha paraadi Delfile, et neil on hea meel, et seekord otsustati see pidada Narvas. „Need emotsioonid, mis mind vallutasid, olid kõik väga tugevad ja positiivsed. Et olla osa Eesti ühiskonnast ja olla Narva patrioot ka ja näha siin inimesi, mitte ainult kuskilt Eestimaa eri nurkadest, vaid ka kohalikke inimesi, kellel ka oli positiivne tunne koos minuga. Ma tundsin, et me oleme üks Eesti rahvas ja me jagame neid samu väärtusi, mida Eesti jagab,“ rääkis üks kohalik Delfile.