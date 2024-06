Vene parlamendisaadik: võime lühendada otsustusaega tuumarelvade kasutamiseks

Vene parlamendi kaitsekomisjoni esimees Andrei Kartapolov ütles riiklikule uudisteagentuurile RIA, et kui ähvardused Venemaa vastu suurenevad, võib riik tuumarelva kasutamiseks ette nähtud otsustamise aega muuta. „Kui näeme, et väljakutsed ja ohud suurenevad, tähendab see, et saame (doktriinis) midagi parandada, mis puudutab tuumarelvade kasutamise ajastust ja otsust, kuidas neid kasutada,“ ütles Kartapolov.

Kartapolov ütles samas, et tuumadoktriini konkreetsetest muudatustest on veel vara rääkida.

Ka Venemaa president Vladimir Putin on viimasel kuul mitmel korral öelnud, et Venemaa võib muuta oma ametlikku tuumadoktriini, mis sätestab selliste relvade kasutamise tingimused, vahendab Reuters.

Putin ütles sel kuul, et Venemaal pole Ukrainas võidu kindlustamiseks vaja tuumarelvi kasutada, kuid ta lisas, et et ei välista muudatusi Venemaa tuumadoktriinis. Reutersi järgi on selline samm vajalik, et kindlustada Venemaa eliidi karmima liini pooldajate poolehoidu. Nemad usuvad, et Putin peaks suutma tuumaeskaleerumisel kiiremini tegutseda.