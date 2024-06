Olukord piiripunktides hakkab leevenema. Jalakäijate järjekordi ei ole, autoga tulijatel tuleb endiselt oodata tunde

PPA operatiivjuht Ivo Utsar rääkis Delfile, et Koidula piiripunktis on võrreldes eilsega olukord stabiilsem. „Jalakäijate piiriületus on sujuv ja järjekordasid ei ole tekkinud. Sõiduautode järjekorras on umbes 20 autot ootamas, ooteaeg umbes kaks tundi. Veoautode ootejärjekord on umbes 11 tundi,“ märkis ta.