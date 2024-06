VIDEO ja FOTOD | Kreeka võitleb ulatuslike metsatulekahjudega

See ei ole ainus viimaste nädalate ulatuslikum tulekahju. Alates reedest on üle riigi toimunud üle 70 metsatulekahju, mille kustutamiseks on vaja läinud mitusada tuletõrjujat. Tugeva tuule ja kuuma temperatuuri pärast ohutase püsib, teatas tuletõrje. Laupäeval kustutasid tuletõrjujad metsatulekahju Salamina saarel Saroni lahes, umbes 30 kilomeetri kaugusel pealinnast. Reedel suri haiglas 55-aastane mees, kes sai vigastada Kreeka lõunaosas toimunud põlengus.