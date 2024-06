Vene õhurünnakus Harkivile sai viga üle 50 ja hukkus kolm inimest

Lisaks sai õhurünnakus vigastad 54 inimest, kinnitas eile õhtul kohalik kuberner Oleh Sõniehubov. Nelja haavatu seisund on tema sõnul raske. Linna rünnati nelja õhupommiga, mis kahjustasid elamuid, kauplusi ja ühistranspordipeatusi, ütles Sõniehubov.

Pühapäeva hommikul korraldasid Vene väed raketirünnaku Kiievi piirkonnale. Kiievi piirkonnavalitsuse (KRSA) juht Ruslan Kravtšenko teatas Facebooki postituses, et kella 8.00 seisuga on arsti poole pöördunud kaks inimest, kelle vigastused olid kerged, ega vaja haiglaravi. Kravtšenko sõnul sai ühes asulas kannatada kuus korruselamut ja üle 20 eramaja. Samuti said kannatada tanklad, apteegid, äri- ja administratiivhooned ja kolm sõiduautot.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kommenteeris rünnakut Telegrami postituses: „See terror Vene juhitavate õhupommidega tuleb peatada ja seda saab peatada“. Ta lisas, et selleks on vaja Ukraina partneritelt „julgeid otsuseid“, et Ukraina armee saaks „Vene terroristid ja Vene lahingulennukid hävitada seal, kus nad on.“

Eelmisel kuul ütles Zelenskõi, et Ukrainal on hädasti vaja vähemalt seitset Patriot süsteemi, vahendas Associated Press. Sel nädalal teatas USA, et kiirendab õhutõrjerakettide tarnimist Ukrainasse ja suunab sinna teistele liitlasriikidele mõeldud saadetised. Ka Rumeenia teatas, et annab Ukrainale ühe oma Patriot süsteemi.