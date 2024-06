Tšehhi välisminister: EL-i laienemine peaks toimuma järk-järgult, aga Ukraina on erijuhtum

Lipavsky hinnangul on osad kandidaatriigid suutelised EL-i normidega kiiremini kohaneda, mistõttu ei peaks kõiki kandidaatriike korraga vastu võtma, vahendab Radio Prague International. „EL-i reeglitega kohanemine ja reformid on kaks paralleelset protsessi,“ rõhutas minister, lisades, et EL-i perspektiiv on vajalik igale Euroopa riigile, kes seda soovib ja täidab vajalikud tingimused.