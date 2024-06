USA lennukikandja saabus Lõuna-Koreasse sõjalistele õppustele

Mullu augustis toimunud tippkohtumisel leppisid kolme riigi liidrid kokku, et korraldavad iga aasta sõjalisi õppuseid, et näidata sellega ühtsust nii Hiinale kui ka Põhja-Koreale, vahendab Associated Press.

„Eesmärk on parandada meie merevägede vahelist koostalitlusvõimet ja tagada, et oleme valmis reageerima igale kriisile või situatsioonile,“ ütles ta pressikonverentsil. Ta lisas, et USA Theodore Roosevelt on õppuste juhtlaev.