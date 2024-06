Nigel Farage’i sõnul provotseeris lääs Venemaa sissetungi Ukrainasse

Reedel BBC-le antud intervjuus küsiti Farage’ilt, kas ta toetab endiselt 2022. aasta veebruaris postitatud seisukohta, milles poliitik nimetas Putini otsust tungida Ukrainasse „EL-i ja NATO laienemise tagajärjeks“.

„Miks ma seda ütlesin? Mulle oli ilmselge, et NATO ja Euroopa Liidu idasuunaline laienemine andis sellele mehele põhjuse öelda tema vene rahvale, et nad ründavad meid taas ja lähevad sõtta“ rääkis ta.

„Me oleme selle sõja provotseerinud – loomulikult on see tema süü – ta on kasutanud ettekäändena seda, mida me oleme teinud,“ ütles ta.

EL-i endine parlamendisaadik Farage väitis, et on „ainuke inimene Briti poliitikas“, kes ennustas sissetungi Ukrainasse.

Hiljem täpsustas ta sotsiaalmeediaplatvormil X, et ta on „üks väheseid tegelasi, kes on olnud järjekindel ja aus“ Venemaa sõja teemal. Ta lisas, et „Putin eksis, kui tungis suveräänsesse riiki, ja EL eksis, kui laienes itta“.

Farage’i öeldu sai palju kriitikat teistelt Briti poliitikutelt, vahendab CNN. Peaminister Rishi Sunak taunis Farage’i kommentaare ja ütles, et see oli „täiesti vale ja mängib ainult Putini kätele“.

Siseminister James Cleverly ütles, et Farage „kordab Putini alatut õigustust jõhkrale sissetungile Ukrainasse“.

Sõna võtsid ka Leiboristid, kes küsitluste järgi võidavad järgmisel kuul uuesti võimu. Leiborist John Healey nimetas kommentaare häbiväärseks ja tema sõnul paljastas see Farage’i tõelise pale. Farage on „näidanud, et ta pigem lakub Vladimir Putini saabast kui seisab Ukraina rahva eest,“ lisas ta.