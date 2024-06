FOTOD JA VIDEO RONGKÄIGUST | Tartu laulupidu saab hoo sisse, täna kohtub kaare all pea 10 000 lauljat-muusikut

Pidu lauluväljhakul hakkab kell 18.00 ja peo nimi on „Õnn ja rõõm“. Kaare alla jõuab 9914 koorilauljat ja muusikut, keda juhendas teekonnal laulupeole 411 dirigenti. Piletid on väljamüüdud.

Koorilauljaid ja muusikuid tuleb Tartusse laulupeol igast Eesti maakonnast, loomulikult on enamik osalejaid pärit Tartust ja Tartumaalt (7485 laulujat-muusikut) aga kaugemad külalised on tulnud ka suisa saartelt kohale, et koos laulukaare all üks vahva pidu maha pidada.