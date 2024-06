Venemaa korraldas järgmise massilise rünnaku Ukraina energiataristu vastu

„Pärast kaheksat massilist vaenlase rünnakut elektrisüsteemile alates märtsist on olukord energiasektoris endiselt keeruline,“ kirjutas ministeerium avalduses. Sellest tulenevalt hakkab tarbijatele kehtima tunnipõhine elektrikatkestus .

Viimastel kuudel on Venemaa vahetanud rünnakute taktikat. Nimelt olid varasemalt nende sihtmärgiks elektrialajaamad, kuid Ukraina suutis neid kiiresti remontida. Nüüd rünnatakse elektrijaamu.

Taolised rünnakud on hävitanud olulise osa elektritootmisest mitmes Ukraina piirkonnas, mis on tekitanud riigis energiakriisi. Elanike ja ettevõtete elektrivarustuse häired on muutunud üha tavalisemaks.