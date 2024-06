Narva piiripunkti sulgemine tekitas tungi teistele piiripunktidele. Luhamaal on sõiduautode ootejärjekord 16 tunni pikkune

Politsei andis teada, et Venemaa tahtliku tegevuse tõttu ja selleks, et vältida ohtu inimeste tervisele ja avalikule korrale, suletakse nädalavahetusel Narva piiripunkt väljuval suunal. Eestisse sisenev suund jääb avatuks.

PPA operatiivjuht Ivo Utsar ütles, et Narva piiripunkti sulgemise tõttu on nii Luhamaa kui ka Koidula piiripunktis piiri ületada soovivate inimeste arv tavapärasest suurem. „Kuna Venemaa võtab inimesi vastu väga aeglaselt, on pikenenud ka jalakäijate ja sõiduautode ootejärjekorrad. Näiteks Luhamaal on sõiduautode ootejärjekord veninud 16 tunni pikkuseks ja Koidulas kuue tunni pikkuseks,“ sõnas ta.