Slovakkia uue valitsuse väitel oli Ukrainale hävitajate andmine põhiseadusega vastuolus

„Relvajõudude nõrgestamist sellisel viisil põhiseadust rikkudes ei saa meie poliitilises sõnavaras kirjeldada millegi muuna kui riigireetmisena. Ma ei tea, kas see täidab ka selle kuriteo sisu, aga see on inimene, kes on reetnud rahvuslikud väärtused,“ ütles praegune kaitseminister Robert Kaliňák oma eelkäija kohta.