PPA sulgeb nädalavahetuseks Narva piiripunkti väljuval suunal

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgeli sõnul on Venemaa piirivalve tavapärasest oluliselt aeglasem töötempo tekitanud eile ja täna olukorra, kus piiriületajad ootavad tunde võimalust piiri ületada. „Piiriületajate arv on eile ja täna olnud tavapärane, samuti on tavapärasest tempos töötanud Eesti piirivalve, kuid Venemaale saamiseks peavad piiriületajad ootama pikalt Narva sillal. Seetõttu sulgesime eile inimeste tervise ja turvalisuse kaitseks piiripunkti tavapärasest varem,“ räägib Purgel.

Täna hommikul avas PPA tavapäraselt piiripunkti, kuid Venemaa võtab endiselt inimesi vastu väga aeglaselt. Kuivõrd Venemaa piirivalve tegevus paisutab piiriületust ootavate inimeste arvu Narvas ohtliku piirini – kõik piiriületajad tõenäoliselt üle piiri ei jõua ning neil võib tekkida probleeme Narvas majutuse leidmisega ning inimeste kogunemine võib tekitada ohtu avalikule korrale – ei ava PPA nädalavahetusel Narva piiripunkti väljuval suunal.

„Kahjuks ei ole viiteid, et Venemaa piirikontrolli tegevused lähiajal paranevad. Sellega seoses jääb piiripunkt nädalavahetusel suletuks väljuval suunal ja soovitame inimestel piiri ületada Lõuna-Eestis. Jälgime olukorda ning otsustame edasised tegevused,“ kirjeldab Purgel.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et jätkuvalt pole teada täpset põhjust, miks Venemaa takistab inimestel pääsu üle piiri Venemaa poolele. „Hetkeseis on selline, et kahe piiripunkti vahel, Sõpruse sillal Eesti poolel ootab umbes 500 inimest Venemaa poole pääsemist, nad on läbinud Eesti piiripunkti ja põhimõtteliselt see järjekord või ootamine seal Eesti piiripunkti taga on lõppenud,“ sõnas ta.

„Eile, kui tekkis pikk järjekord inimestest ja PPA otsustas ajutiselt sulgeda piiri ülepääsu õhtul, siis allesjäänud inimesed, kes Sõpruse sillal ootasid, said lõpuks väga kiiresti üle Venemaa poole ehk see näitas, et oli küll võimalik väga kiiresti inimesi üle lasta,“ lisas Läänemets.