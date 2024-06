Kreml: Me peame USAga rääkima, kuid päevakorras peab olema ka Ukraina

„Üldisest kuhjunud probleemide kompleksist on võimatu välja kiskuda üksikuid segmente ja me ei tee seda,“ vastas Peskov, vahendab Reuters.

USA on tõrjunud Venemaa väiteid, et USA on Ukraina relvastamisega otsene tegelane sõjas. USA sõnul on kõik läbirääkimised seoses konfliktiga Ukraina küsimus.