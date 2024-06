VIDEO | Asekantsler avaliku arvamuse uuringust: eesti- ja muukeelse elanikkonna arvamused on hakanud ühtlustuma

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri Susan Lilleväli sõnul on hoiakud muutunud mõnes küsimuses, kuid paljudes küsimustes on asi ka paremaks läinud. „Eesti inimeste kaitsetahe on endiselt kõrge ja toetus sellele, et sõjalise rünnaku korral tuleb vastata, on endiselt 81%, mis on ka varem olnud,“ märkis ta.