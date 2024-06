Parempopulist Bardella tahab Prantsusmaa panust EL-i mitme miljardi jagu kärpida

Neljapäeval ärijuhtidega kohtunud Bardella ütles, et soovib peaministrina vähendada Prantsusmaa panust EL-i eelarvesse 2-3 miljardi euro võrra, vahendas Euractiv. Erakorraliste valimiste eel arvamusküsitluste tipus olev Bardella sõnas, et pole mingit põhjust, miks „peaks kõigil paluma kulusid kärpida“ ja samal ajal mitte nõuda EL-i tegevuskulude kärpimist.

Prantsusmaa rahaline panus EL-i on suuruselt teine, moodustades ligikaudu 18,5%. Bardella pakutud kärbe moodustaks 10–15% riigi tänavusest panusest ELi, mis on 21,6 miljardit eurot.

„Mida vähem me ELile anname, seda rohkem saame raha suunata Prantsusmaa tegelikule majandusele,“ kuulutas ta, lisades, et Siiski lubas ta „garanteerida“ EL-i ühise põllumajanduspoliitika, millest Prantsusmaa on suurim abisaaja.