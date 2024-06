Urmas Jaagant Eesti Ekspressist ütles, et üldiselt võiks olla täiesti hea mõte teha uus erakond, kui leitakse, et endises ei õnnestu oma poliitilisi vaateid kuidagi ellu viia. „Aga mis neid siis ikkagi EKREst eristama võiks hakata?“ küsis Jaagant. „Väga hoolega on rõhutatud, et nende eraldujate vaated ei ole kuidagi muutunud. Miks siis see uus partei, kui neid eristab vaid see, et ühes osatakse noa ja kahvliga süüa ja teises mitte. Kas see siis nüüd on oluline väärtus, mille põhjal üht teisele eelistada?“