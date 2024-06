Reuters: Hiina ähvardab Taiwani „paadunud“ separatiste surmanuhtlusega

Hiina ähvardas reedel määrata äärmuslikel juhtudel surmanuhtluse Taiwani iseseisvusseparatistidele, kuigi Hiina kohtutel pole Taiwanis jurisdiktsiooni, vahendas Reuters.

Hiina, kes peab Taiwani oma territooriumiks, ei ole varjanud, et neile ei meeldi eelmisel kuul ametisse astunud president Lai Ching-te. Hiina on öelnud, et ta on separatist, kes korraldas vahetult pärast ametisse astumist riikide vahel sõjamängud.

Taiwan väidab, et Hiina on oma survet suurendanud pärast seda, kui Lai jaanuaris valimised võitis. Hiina on suurendanud sõjalist tegevust, rakendanud kaubandussanktsioone ja pannud rannavalve patrulle Hiina kõrval asuvatele Taiwani kontrolli all olevatele saartele.

Uute suuniste kohaselt peaksid Hiina kohtud, prokurörid ning avalikud ja riiklikud julgeolekuorganid „järsult karistama Taiwani iseseisvuse eest võitlejaid riigi lõhestamise ja eraldumiskuritegudele õhutamise eest, seaduse järgi ja otsustavalt kaitsma riiklikku suveräänsust, ühtsust ja territoriaalset terviklikkust“ edastas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Hiina julgeolekuministeeriumi ametnik Sun Ping ütles Pekingis ajakirjanikele, et maksimaalne karistus „eraldumiskuriteo“ eest on surmanuhtlus.

Suunistes on lisaklausel selle kohta, mida võib pidada kuriteoks: teod, mille eesmärk on Taiwani Hiinast eraldada. See tähendab, et Hiina saab reegleid laialt tõlgendada.