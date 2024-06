Eesti pangad ei lasknud relvakaupmehel kontot avada, sest tema ärivaldkond on liiga riskantne

Soomlane Hannu Uronen on nii põhjanaabrite juures kui ka Eestis väärtustatud relvakogukonna liige ning oluline partner mõlema riigi vastavate üksuste jaoks. Ta on osalenud aastaid Eesti laskevõistlustel ja noppinud auhinnalisi kohti nii üksik- kui meeskondlikus arvestuses. Tal on ka USA Grand Master staatuse laskuri tiitel.