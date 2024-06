„Asjad loksuvad paika.“ Sel suvel saab Ukraina viimaks hakata F-16 lennukeid kasutama

Hollandi õhujõudude ülem kindral Arnoud Stallmann ütles Lõuna-Hollandi maapiirkonnas paiknevas sõjaväebaasis, et peab tõenäoliseks, et hävitajad F-16 tõusevad Ukraina kohal õhku juba sel suvel. „Millalgi sel suvel, asjad loksuvad paika,“ ütles ta angaari ees oleva kahe uhiuue F-16 juures seistes. Samas baasis lõppes hiljuti Ukraina õhujõudude instruktorite väljaõpetamise programm.

Belgia, Taani, Holland ja Norra on lubanud anda Ukrainale kokku umbes 80 USA-s toodetud F-16 hävitajat. Ukraina õhujõud on juba üle aasta neid palunud, kuid programmi on venitanud kohaletoimetamise ja väljaõppe viivitused.