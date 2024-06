Loksa linnapea küsib sotsiaalministrilt hooldereformi jaoks lisaraha, ministeerium ei näe põhjust anda

Loksa linnapea Värner Lootsmann (Keskerakond) pöördus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) poole taotlusega eraldada Loksale hooldekodukohtade eest tasumiseks 63 430 eurot, sest muidu nad ei saa hakkama hooldereformiga tekkinud suurenenud nõudlusega. Lootsmann selgitab, et väike Loksa linn ei suuda ise neid kuhjunud kulusid katta ja riigi rahastusest ei jätku.

„Iga nädal tuleb uusi avaldusi sisse,“ ütleb Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt. Tema sõnul on reform hüppeliselt suurendanud hooldekodukoha küsijate arvu. Kui enne reformi oli 13 inimest hooldekodus, siis nüüd juba 30. Kui koduhooldusel oli varem keskmiselt veidi üle kümne inimese, siis nüüd on 20. Koduhooldusega tegelevad kaks koduhooldajat, plaanis on palgata kolmas.