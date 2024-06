Narva piiripunkti juht Marek Liiva rääkis kella 9.30 ajal Delfile, et järjekorrad on endiselt tavapärasest pikemad ning Narvas Peetri platsile on kogunenud arvestatav hulk inimesi, kes soovivad Venemaa föderatsiooni reisida. „Hommikul võis siin Peetri platsil vahelduva eduga olla 500–700 inimest,“ ütles Liiva. Ta lisas, et ka praegu on Peetri platsil umbes 500 inimest. Sellegipoolest töötab piirivalve Narvas tavarežiimil.