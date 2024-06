Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – kõrgetasemeline ja rahvusvaheline haridus loomingulises keskkonnas

EMTA lavakunstikool on olnud aastakümneid kasvulavaks näitekunstile – meie armastatud näitlejatele, lavastajatele ja dramaturgidele. Akadeemias tegutsevad inimesed, kes rikastavad oma loome- ja teadustegevusega nii Eesti kui ka rahvusvahelist kõrgkultuuri.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias saab õppida väga erinevaid erialasid alustades muusika interpretatsioonist ja näitlemisest, lõpetades elektroakustilise ja audiovisuaalse loomingu ning kaasaegsete etenduskunstidega. Lisaks on erialasid, kuhu on oodatud õppima kõik need, kes alles otsivad oma kohta muusikas – nii ootame sisseasutajaid näiteks muusikakultuuri erialale.