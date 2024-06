Politico: USA leevendas Ukrainale seatud relvastuse kasutamise piirangut

Kaks anonüümseks jääda soovinud ametnikku rõhutasid väljaandele, et selline luba ei tähenda muudatust Valge Maja poliitikas. Ühe ametniku sõnul kaaluti algul seda sammu vaid Venemaa Harkivi-suunalise pealetungi vastu, kuid see ei välista rünnakute võimalust vastuseks teistele piiriülestele rünnakutele.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles PBS-ile antud intervjuus, et Ukrainaga tehtud kokkulepe Venemaa-vastaste rünnakute puhul hõlmab mis tahes kohta, kus Vene väed ületavad piiri enda poolelt Ukraina poolele, et püüda hõivata Ukraina territooriumi.

„Asi pole geograafias. See on terve mõistuse küsimus. Kui Venemaa ründab Ukrainat oma territooriumilt, siis on mõttekas lubada Ukrainal tõrjuda kõiki neid vägesid, mis teda üle piiri ründavad,“ ütles Sullivan.