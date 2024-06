Tšiilis sõitsid kaks rongi üksteisele otsa, õnnetuses hukkus kaks inimest

Sündmuskohal salvestatud kaadritel on näha üht vagunit, mis on mitu meetrit kõrgele õhku tõusnud, täpselt teise rongi kohale. Turvakaamera salvestistel oli näha, kuidas rongid põrkasid suurel kiirusel kokku. Hetkel pole selge, miks ei teavitatud katsesõidul olnud rongi kaubarongi lähenemisest.

Võimud tuvastasid, et kaks hukkunut olid kaubarongi meeskonnaliikmed. Vigastada sai üheksa inimest, sealhulgas neli Hiina kodanikku, kes juhtisid katserongi. Meditsiinitöötajate teatel on haiglaravil kuus inimest, nende hulgas üks intensiivravi osakonnas.

Viimastel päevadel on Tšiilit tabanud tugevad vihmasajud põhjustanud üleujutusi, mis on uputanud sadu maju ja sundinud evakueeruma tuhandeid inimesi. Kokkupõrke ajal oli vihmasadu leevenenud ja arvatakse, et see ei mänginud rolli õnnetuse toimumises.