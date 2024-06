FOTOD | Politsei tabas Tartus paarikümne auto kallal vandaalitsenud noored

Esimene indikatsioon sellest, et Tartus on vandaalid sihikule võtnud Hiinalinna kandis ja selle lähiümbruses seisvad sõiduautod, laekus politseile möödunud nädalavahetusel. Siis andis tähelepanelik inimene häirekeskusele teada, et Puiestee tänava kortermaja juures on lõhutud mitme sõiduki küljeaknad ning sobratud masinate panipaikades.

Tartu politseijaoskonna uurimisgrupi juht Indrek Laanisto sõnul reageeris politsei teate laekudes kohe sündmuskohale ning tuvastas, et selle maja juures oli lõhutud kümmekonna auto küljeklaasid.

„Piirkonda läbi vaadates kedagi kahtlast ei leitud, ent järgnevatel päevadel ja öödel hoidsid politseinikud kirjeldatud piirkondadel teravamalt silma peal. Alustasime menetluse ning asusime koguma infot võimalike kahtlusaluste kohta kuniks ööl vastu 18. juunit laekus järjekordne teade, et Uue tänava kortermaja ees on äsja lõhutud taas mitme sõiduki aknad. Piirkonnas olnud patrullid reageerisid sündmuskohale ning tabasid masinate vahelt vahetult ühe 13-aastase nooruki. Kuna oli alust arvata, et tabatud noormehel võis olla ka kaasosaline, asus politsei tema isikut välja selgitama ning järgmisel päeval õnnestuski tabada teinegi teos kahtlustatav noor, 15-aastane poiss,“ selgitas Laanisto. Ta lisas, et mõlemad poisid toimetati asjaolude selgitamiseks jaoskonda ning kõigi nende juhtumite osas on alustatud menetlus.

Laanisto sõnul aitas noorukite tabamisele kaasa inimeste tähelepanelikkus ja kiire info edastamine häirekeskusele. „Nimelt kuulis üks inimene öösel auto signalisatsiooni ja andis juhtunust politseile kohe teada. Kuna inimene ei jäänud ükskõikseks tema läheduses toimuva osas, said patrullid operatiivselt reageerida ning ühe noorukitest vahetult tabada,“ märkis ta.