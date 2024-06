Surmaavarii Jüri lähedal. Uurijad ootavad kaht peamist juhtlõnga, ühendust võeti Teslaga

17. juuni õhtul Tallinna-Tartu maanteel juhtunud traagilise avarii põhjus on seni teadmata. Põhja prefektuuri politseikolonelleitnant tõdes Delfile, et välistada ei saa praegu ühtegi võimalust, sh sõiduauto Tesla Model X juhiabisüsteemi Autopilot riket. Tema kinnitusel on võetud juhtunu asjus ühendust ka Teslaga.