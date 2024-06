KUULA | Riskid või kindlustad: mida tuleks suveks ära kindlustada?

„Suvel on rohkem erinevaid looduse poolt tekitatud kahjusid nagu äikese, tormide või rahe tekitatavaid kahjusid. Kui mäletate, siis eelmisel aastal sai Saaremaa rahetormist väga korralikult pihta. Ning ka juba sellel aastal on sarnaseid juhtumisi olnud. Suve perioodil liigutakse palju ka ringi ja tuleb tunnistada, et vargad ei maga ning „hoiavad“ silma peal kõigel, mis ripakil – näiteks jalgratastel ja muul spordivarustusel,“ mainib Laks.

Drižiruk lisab veel, et tasuks mõelda alati sellele, et kas korterid, majad ja muud ruumid on kenasti lukus ja kaitstud. „Suvi on muretu aeg, me oleme rohkem väljas, liikumises ja võiks alati mõelda sellele, kas kõik on ikka lukus ja nii, et keegi ei saaks siseneda ja midagi kaasa võtta. Rõhutaksin ka seda, et inimesed ei jätaks oma jalgrattaid valedesse kohtadesse: isegi kui ratas on lukus, kuid tänaval, siis kindlustus tihi ei kata seda kahju,“ lisab Balcia Eesti kodukindlustuse tootejuht.