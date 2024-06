ARVUSTUS | Ramzan Kadõrovi haarem ja varem avaldamata mõrvalood toodi avalikkuse ette

Vene opositsiooniline uuriva ajakirjanduse portaal Projekt on avaldanud dokumentaalfilmi „Kadõrovi vertikaal“, mis räägib Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi ja tema klanni tegevusest. Pealtnäha võiks arvata, et Tšetšeenia „padišahhi“ elulugu on juba luubiga läbi uuritud ja midagi uut pole võimalik öelda. Projekti ajakirjanikud said sellega siiski hakkama.