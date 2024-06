Kaja Kallas: 1,6 miljardit pole võimalik nipsust leida, seda tuleb vaadata kõikide teiste otsustega koos

Peaminister Kaja Kallas ütles, et kuna 1,6 miljardit täiendava laskemoona jaoks on nii suur summa, peab seda otsustama riigieelarve tegemise käigus. Välisminister Margus Tsahkna samas tõdes, et arutamiseks pole väga palju aega, sest järgmise aasta riigieelarve eelnõu tuleb juba septembris riigikogule üle anda.