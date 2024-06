VIDEO | Pevkur torkas Michalit: võiksin ka hakata jalgu trampima, et Rail Baltic jääb tegemata, sest raha ei ole

Pevkur alustas oma avaldust tõdemusega, et eelarveprotsessis on teadmine, et puudu ei ole ainult laskemoonast.

„Rail Balticu puudujääk ulatub - kliimaminister oskab kindlasti täpsemalt öelda - ka poole miljardi ja miljardi vahele, mis on samamoodi järgnevateks aastateks kuidagi vaja leida. Meil on jätkuvalt kolme protsendini defitsiidist tulla mitu-mitusada miljonit. Kui kõik numbrid kokku liidame, saame aru, et maksumaksjal on ikkagi väga suur koorem kanda. Kindlasti üle jala ei saa neid otsuseid ei saa teha,“ ütles Pevkur.