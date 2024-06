VIDEO ja FOTOD | Vietnamit väisav Putin rõhutas strateegiliste sidemete tugevdamise tähtsust

Putinit tervitati neljapäeval Hanois sõjaväelise tseremoonia ajal 21 relvaga saluudiga, vahendab Reuters. President To Lam õnnitles Putinit tema tagasivalimise puhul ja kiitis Venemaa saavutusi, sealhulgas sisepoliitilist stabiilsust. „Veel kord õnnitleme meie seltsimeest, et ta sai hiljutistel presidendivalimistel tohutu toetuse, rõhutades Vene rahva usaldust,“ ütles Lam.

Enne Vietnami visiiti allkirjastas Putin Põhja-Koreaga vastastikuse kaitselepingu. Putin ütles, et Moskva ja Hanoi soovivad ehitada Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas usaldusväärset julgeolekuarhitektuuri ning arendada strateegilisi suhteid.

„Laiahaardeline strateegiline partnerlus“, millest Putin rääkis, on sama leping, mille Vietnam on sõlminud USA ja Hiinaga. Putin ütles ka, et Venemaa soovib laiendada investeeringuid Vietnami energiasse.