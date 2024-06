Saku südamesse rajatakse tavapärasest energia- ja müratõhusamad kaunid kodud

Retori kõigi Saku aleviku uusarenduste projekteerimisse ja ehitusaegsesse kontrolli on aktiivselt kaasatud Eesti ehitus- ja ruumiakustika tipptegija Marko Ründva, kelle ettevõtte Kajaja Acoustics OÜ igapäevatöö on akustika, keskkonna ja tehnoseadmete müra ning vibratsioonitõrje. Ettevõtte üks objektidest on näiteks ka Rahvusringhäälingu uus telemaja. Ründva annab oma meeskonnaga Tallinna mnt 1 kortermaja ehitamisel nõu ja teeb akustilist järelevalvet tarinditele, avatäidetele, sõlmedele ja tehnosüsteemidele: „Eesmärk on tagada parem helipidavus ja vaiksem müratase, kui Eestis kehtiv määrus seda ette näeb. Mõõdame helipidavust ja tehnosüsteeme viimast korda veel enne korterite vastuvõtmist.“

Vaibad koridorides pole ainult meeleolulisaks

Üks silmapaistev sisekujunduselement, mis ei tõsta mitte ainult majaelanike meeleolu, vaid summutab ka liikumismüra, on vaibad kortermaja väliskoridorides. Oleme harjunud vaibaga kaetud põrandapinda avalikus ruumis nägema seni pigem peenetes hotellides või meelelahutusasutustes, kuid juba 2010. aastast kinnisvaraarendusega tegeleva Retori Estate’i juhataja Reimo Metskülli hinnangul võiks selline elamiskultuur saada Eestis kvaliteeti väärtustavate koduarenduste uueks lävendiks. „Arendame südamega – nagu enda jaoks. Tänane kortermaja on jätkusuutlik, esteetiline ja innovatiivne. Kasutame uusi tehnoloogiaid, rakendame Eesti tippspetsialiste. Haldame oma objekte vastutustundlikult ja garanteerime ehituskvaliteedi,“ kinnitab ta. „Meie teise Saku aleviku arendusse – Uusmäe elamukvartalisse – on kolitud elu nautima mitte ainult Lasnamäelt ja Soomest, vaid isegi Hispaaniast ning see on märgiline. Uusmäele oleme kokku rajanud üle kahesaja korteri.“ Saku trumbiks ja tulevikuks on Reimo sõnul laste kasvatamise eelised, sest kõik on käe-jala juures: lasteaiad, gümnaasium, pargid, sportimisvõimalused, toidukauplused, samuti raudteejaam kiireks ühenduseks pealinnaga. Saku on läbi aegade olnud ka tugev eestluse kants. Kohalikud üritused ja aktiivne kogukonnaelu loovad häid sidemeid ja toetava kodupaiga.