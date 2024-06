Andruse uputamises süüdistatakse 21-aastast Marko Aljastet. Tõenäoliselt oli tema ka see, kes ohvri auto põlema pani. Lisaks sai süüdistuse 40-aastane Allar Soodam. Talle esitati süüdistus koos Aljastega vabaduse võtmises ja tapmisest teatamata jätmises. Aljaste viibib vahi all, Soodam on aga seni koduarestis olnud.