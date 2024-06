Prantsusmaal esitati 13-aastastele süüdistus antisemitismist ajendatud grupivägistamises

Rünnak toimus Pariisi loodeosas asuvas eeslinnas. Tüdruku sõnul viibis ta koos sõbraga kodu lähedal pargis, kui talle lähenesid 12–13aastased poisid ja lohistasid ta kuuri. Politsei ütles AFP-le, et kahtlusalused peksid tüdrukut ning sundisid astuma anaalsesse ja vaginaalsesse vahekorda ja tegema oraalseksi, samal ajal öeldes tapmisähvardusi ja antisemiitlikke märkusi.

Ennetähtaegsetele valimistele läheneva Prantsusmaa õhk on pingetest paks, kuid rünnak suurendas neid veelgi, kirjutas France24. Kolmapäeval mõistis Renaissance’i kuuluv Prantsusmaa president Emmanuel Macron „ antisemitismi nuhtluse“ hukka ja väljendas õudu alaealiste jõhkra rünnaku üle. Tema sõnul ähvardab antisemitism Prantsusmaa koole.

Poliitilise spektri teises otsas kutsus paremäärmuslaste liider Jordan Bardella üles võitlusele antisemitismi vastu, mis on Prantsusmaad 7. oktoobrist murdnud. Macroni põhirivaal, Rassemblement Nationali juht Marine Le Pen süüdistas vasakäärmuslasi selles, et nad on viimastel kuudel juute häbimärgistanud Iisraeli-Palestiina konflikti „instrumentaliseerimise“ kaudu.