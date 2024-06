Louisiana osariigis peab klassiruumides kümme käsku seinale riputama

Õigusaktiga pannakse täpselt paika seegi, millised peavad klassiruumidesse riputatavad plakatid olema. Seadus nõuab, et plakatil oleks suures, hõlpsasti loetavas kirjas kümme käsku. Samuti peab tekst olema kesksel kohal. Plakati suurus peab olema 28 x 35,5 cm. Peale kümne käsu tuleb plakatile kontkesti selgitamiseks lisada lõik, mis ütleb, et need reeglid „olid peaaegu kolm sajandit Ameerika rahvahariduse silmapaistev osa“.