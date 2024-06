Putin ja Kim tegid kokkuleppe vastastikuseks sõjaliseks abistamiseks ja ülemaailmse rahu kaitseks

Eile Põhja-Koeread külastanud Vladimir Putin allkirjastas sealse ametivennaga kahepoolsete suhete arendamiseks koostöölepingu, mis hõlmas ka julgeolekut. Neljapäeval avaldas Põhja-Korea riigimeedia, et lepingu neljas artikkel paneb paika vastastikuse abistamise. Nimelt näeb see ette, et kui ühte riiki tungitakse sisse või seda „sunnitakse sõjaseisukorda“, peab teine viivitamatult kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid kasutama sõjalise ja muud laadi abi andmiseks.

Vaata videot momentidest riigipeade kohtumiselt:

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

Associated Pressi teatel sõnas Kim pärast kohtumist, et kahe riigi vahel on „tuline sõprus“, ja lisas, et kokkulepe on nende kõige tugevam leping, mis asetab suhte liidu tasemele. Ta lubas täielikku toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Putin nimetas seda läbimurdedokumendiks, mis peegeldab ühiseid soove viia suhted kõrgemale tasemele.

KCNA teatel on lepingus kirjas, et Pyongyang ja Moskva ei tohi sõlmida lepinguid kolmandate pooltega, kui need riivavad teise „tuumhuve“, ega tohi osaleda neid huve ohustavates tegevustes.

Lisaks nõudvat leping riikidelt samme, et valmistada ette ühiseid meetmeid oma kaitsevõime tugevdamiseks. Selle sammu eesmärk on „ennetada sõda ning kaitsta piirkondlikku ja ülemaailmset rahu ja julgeolekut“. Sammude olemuse sisu ei täpsustatud.

Veel kutsub leping riike üles tegema aktiivset koostööd, et luua „õiglane ja mitmepoolne uus maailmakord“.

Kimi ja Putini kokkulepe hõlmab veel kaubandust, investeeringuid ning kultuuri- ja humanitaarsidemeid. Välisvaatlejate sõnul võib see tähistada kahe riigi sidemete tugevnemist.

1961. aastal sõlmisid Põhja-Korea ja Nõukogude Liit lepingu, mis tingis ekspertide sõnul vajaduse Moskva sõjalise sekkumise järele, kui Põhja-Korea satuks rünnaku alla. Leping tühistati pärast NSV Liidu lagunemist ja asendati 2000. aastal sellisega, mis pakkus nõrgemaid julgeolekutagatisi.