Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR

„Ratastel suurtükivägi on tõhusa tuletoe võtmekompetents ning CAESAR on tõenäoliselt kõige arenenum saadaolev lahendus. See ühishange Eesti, Horvaatia ja Prantsusmaa vahel suurendab koostalitlusvõimet Euroopa Liidu maavägede vahel,“ kommenteeris Prantsusmaa riiklik relvastusdirektor (Direction générale de l’armement, DGA) kindral Gaël Diaz De Tuesta.

„Arvestades CAESARite töökindlust ja tulemuslikkust erinevates relvakonfliktides, sealhulgas Ukraina sõjas, võib tõdeda, et saime parima võimaliku lahenduse. Meie jaoks on oluline koostöö Prantsusmaaga kaudtule võime arendamisel, aga ka see, et saame süsteemid kätte kiiresti ning saame nad integreerida kodumaise tuletoetussüsteemiga TOORU,“ kommenteeris RKIKi relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.