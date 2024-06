Parempoolsed: riigieelarvest leitud kasutamata summad tuleb kohe kärpida

Majandusministeeriumi 100 miljoni juhtum on kurioosne, kuid tegelikud probleemid olla suurusjärgu võrra rängemad. Rahandusministeerium on otsustanud lubada tuua ministeeriumitel kokku üle eelmisest aastast käesolevasse 750 miljonit eurot. See on Kaarelsoni sõnul niivõrd suur summa, et sellist otsust ei tohi teha kergekäeliselt, süüvimata kuidas ja mille arvelt see raha eelmisel aastal üle jäi. „Tuleb uurida, kas kas neid kulutusi on võimalik tegemata jätta,“ ütles ta. Ühtlasi on rahandusminister tema meelest kahetsusväärselt jätnud seni kasutamata riigieelarve seadusest tulenevad sekkumisvõimalused, millega saaks piiramata riigiasutuste võimalusi eelarvevahendite üleviimiseks majanduslanguse ajal.