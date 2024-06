Tartu vallavolikogu EKRE fraktsioon viskas Kert Kingo välja. Kingo: piinlik meediaspinn

„Täna kell 16.00 alanud Tartu vallavolikogus teatas Tõnu Kalja, et nemad Priit Kirsiga viskasid mind kolmeliikmelisest fraktsioonist välja. Mõlemad „mehed“ on olnud erakonna lihtliikmed. Kolm aastat ei toimunud ühtegi nn fraktsiooni koosolekut ja nüüd tegid kaks meest õhtul õlleklaaside taga isekeskis „suure“ otsuse,“ kirjutas Kingo enda postituses.

Kingo sõnul ei teadnud otsusest ei EKRE Tartu valla osakonna esimees ega juhatus. Ta lisas, et sellest polnud teadlik ka Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna esimees.

„Peale artikli (mis oli juba eelnevalt valmis kirjutatud) avaldamist astus Kalja kohe erakonnast välja... et teda ei visataks välja, vaid et saaks kangelaslikult ise minna. Kirsi puhul on nüüd võidujooks, kas jõuab ise enne välja astuda või visatakse välja,“ jätkas Kingo.