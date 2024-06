VIDEO | Keskkonnaaktivistid katsid Stonehenge’i oranži värviga

Wiltshire’i politsei kirjutas avalduses, et Salisbury lähedal asuva maamärgi juures tegutsenud kaks meeleavaldajat arreteeriti „kahtlustatuna iidse monumendi kahjustamises“. Meeleavaldajad olid 21-aastane tudeng Oxfordist ja 73-aastane mees Birminghamist, teatas Just Stop Oil pressiteates.

Juhtunut kommenteeris sotsiaalmeedias Stonehenge’i ametlik konto, öeldes, et tegu oli „äärmiselt häiriv“. „Stonehenge’is on paljudele kividele visatud oranži pulbrilist värvi. Ilmselgelt on see äärmiselt masendav ja meie kuraatorid uurivad kahju ulatust,“ kirjutati postituses.