EKRE-st on viimase nädala jooksul lahkunud üle 400 inimese

Lahkumislainele pani alguse EKRE juhatuse koosolek, mis toimus 11. juunil.

Sellel õhtul visati erakonnast välja Helle Kullerkupp, Silver Kuusik, Jaak Valge ja Henn Põlluaas. Öösel teatas Jaak Madison, et lahkus omal tahtel EKRE-st.

Alates sellest õhtust on erakonnast lahkunud peaaegu 500 inimest. Lahkunute või välja visatute hulgas on muu hulgas Ants Frosch, Ruuben Kaalep, Alar Laneman, Heino Märks. EKRE fraktsioonist lahkus Leo Kunnas.

Suurem lahkumistelaine toimus ka piirkonniti - näiteks otsustas EKRE Tartu ringkonna juhatus, et suurem enamus nendest ei jätka enam erakonnas. „Järelejäänutest on otsustanud kaks jääda ehk ülejäänud juhatuse liikmed on otsustanud lahkuda,“ ütles Merle Kivest.

Endised liikmed otsustasid teha uue erakonna

Pühapäeval ilmus uudis, kuidas mitmed endised EKRE poliitikud, kes otsustasid luua uue erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid.

Algatusrühma kuuluvad veel näiteks Jaak Valge, Silver Kuusik, Jaak Madison, Ants Frosch, Ruuben Kaalep, Helle Kullerkupp ja Helen Rebane.

„Seda otsust, kas teha erakond, ei tahtnud päris mõne inimese otsustada jätta, et see peaks olema laiemapõhjaline. Kindla jah-i saime sellele ettepanekule, sest EKRE on Helmete juhtimisel muudetud selliseks tigedaks ja raevukaks ning kõikide vastu olevaks nišiparteiks,“ rääkis Põlluaas.

Ta lisas, et Helmete juhtimisel on EKRE toetus langenud ning erakonnast lahkunud näevad, et toetus kahaneb veelgi.