Ühendkuningriigi rikkaim perekond on kohtu all inimkaubanduse süüdistuste eest

Hinduja perekonda süüdistatakse ekspluateerimises ja inimkaubanduses . Pere väärtus on hinnanguliselt 43,8 miljardit eurot, vahendab BBC. Nende vastu esitatud süüdistused on seotud pere tavaga importida Indiast teenijaid laste ja majapidamise eest hoolitsemiseks.

Eelmisel nädalal jõuti rahalisele kokkuleppele ekspluateerimise osas, kuid nad on endiselt kohtu all inimkaubanduse süüdistuste eest, mida perekond eitab.

Hinduja perekonna advokaadid ei eitanud konkreetselt süüdistusi madala palga kohta, kuid ütlesid, et palku tuleb vaadelda vastavalt kontekstile. Nad märkisid, et töötajad said majutust ja toitu. Vaidlustati ka pikkade tundide süüdistust. Üks kaitsja väitis, et perekonna lastega filmi vaatamist ei saa tegelikult tööks nimetada.