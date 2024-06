Tulekahjud Kreeka pealinna äärealadel käivitasid evakuatsiooniteated

Kreeka meedia teatel on tulekahjus kannatada saanud kaks kodu. Ümbritsev piirkond on täis sadu hooneid, sealhulgas nii kodusid kui ka ettevõtteid.

Kreekas on viimastel päevadel kõrge õhutemperatuuri tõttu puhkenud kümneid metsatulekahjusid, kuid need on suudetud peatada enne ulatusliku kahju tekitamist. Samuti on arreteeritud mitu inimest, keda süüdistati tulekahjude tahtmatult käivitamises.

Kreeka kuivadel ja kuumadel suvedel on metsatulekahjud tavalised ja viimastel aastatel on need põhjustanud hulgaliselt surmajuhtumeid. Võimud on hoiatanud eriti suure ohu eest sel suvel pärast kuiva ja sooja talve, mis on jätnud taimestiku kuivaks.