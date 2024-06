VIDEO | President Karis: valitsus peab maha istuma ja leidma lahenduse, kuidas leida 1,6 miljardit eurot

„Kui kaitseväe eksperdid on teinud kindlaks, et see on meie minimaalne vajadus – antud juhul praeguseks 1,6 miljardit või 3,2 miljardit, sõltub kuidas neid numbreid vaadata, siis see on poliitiline otsus, et mida on võimalik poliitiliselt teha, kui palju on võimalik seda raha leida, kuidas seda on võimalik leida. Aga öelda nii, et seda raha pole võimalik leida, on ilmselt ka tänastel poliitilistel jõududel keeruline,“ kommenteeris Karis.