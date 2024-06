INTERVJUU | Kindral Herem: ainuke võimalus kaotust ja purustusi ära hoida on näidata Venemaale, et kui sa tuled, siis me põletame su ära

Salm tõi esile, et laskemoona jaoks on vaja 1,6 miljardit eurot – selle summa arvutasid kokku Herem ja tulevane kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo koos. Poliitikute väide, et nad lugesid moonavajadusest alles ajakirjandusest, paneb Heremi sarkastiliselt muigama. Ta tuletab poliitikutele meelde, et lihtsalt tulnud otsused, kus ei riskita nii, et süda läheb pahaks, pole otsused, vaid eluga kaasa kulgemine.