Muusikamaailma superstaari Jacob Collieri kontserti Tartu laululaval soojendab NOËP

NOËP kontserdi soojendusesinejaks ei ole juhuslik – on ta ju kultuuripealinna saadik ning ametliku tunnusloo „Young Blood Bity“ autor. „See tuleb küll intiimsem ja mahedam kui mu tavapärane set, aga kindlasti ei jää kuulmata ka süntesaatorihelid,“ jagas mõtteid NOËP. „ Vihjena võin öelda, et kindlasti tasub kohale tulla The Cinematic Orchestra loo „To Build A Home“ fännidel. Lisaks kitarristile ja trummarile on minuga laval teisigi muusikuid – see on kindlasti üks unikaalsemaid kontserte sel suvel.“

Õhtu peaesinejat, Londonis tegutsevat multitalenti Jacob Collieri on paljud mainekad väljaanded nimetanud oma põlvkonna kõige uuenduslikumaks muusikuks – tema loomingust leiab nii pop-, jazz- kui ka klassikalist muusikat. Koos Collieriga astub 18. juulil Tartu laululavale kümne Grammy auhinnaga pärjatud ning üle maailma tuntud a cappella vokaalkuuik Take 6, keda muusikaprodutsent Quincy Jones on tituleerinud „kõige meisterlikumateks häälevõluriteks“.

Kuigi Jacob Collieri võib pidada nooreks muusikuks ja Take 6 on laulnud koos enam kui 40 aastat, seob briti artisti ja USA ansamblit suurepärane harmooniataju ja ainulaadne muusikaline tunnetus. Kahe peale kokku on avaldatud 18 stuudioalbumit ja võidetud 14 Grammy auhinda.

Jacob Collieri & Take 6 kontsert on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Piletid on müügil Piletikeskuses ja Piletilevis ning enne kontserdi algust kohapeal.