Leppe täpset teksti pole avaldatud, ent Putini sõnul tagab see muu hulgas vastastikuse abistamise juhul, kui üht osapooltest peaks tabama „agressioon.“ Putin lisas, et Venemaa „ei välista“ sõjalis-tehnilist koostööd Põhja-Koreaga.

Kim teatas, et kokkulepe on sisult täielikult rahumeelne ja kaitseiseloomuga ning selle ainuke eesmärk on Venemaa ja Põhja-Korea rahuarmastava rahva kaitsmine hädaohtude eest. „Mul ei ole kahtlust, et sellest saab uue multipolaarse maailma tõukejõud,“ rääkis Kim. „Ajad on muutunud ning muutunud on ka Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ja Vene Föderatsiooni staatus globaalses geopoliitilises struktuuris.“