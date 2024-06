Euroopa väljaanded: Kallase ebaõnn on seotud nii Meloni solvumisega kui ka sellega, et Rutte saab NATO liidriks

Üks takistus on ka selles, et Hollandi lahkuv peaminister Mark Rutte sai samal kohtumisel Ungarilt ja Slovakkialt rohelise tule NATO peasekretäriks kandideerimisel. Häda on selles, et Rutte on nagu Kallaski liberaal ning seda on ka Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde. Kui nüüd peaks veel juhtuma, et parempopulistlik ECR tõuseb tänu uutele liikmetele europarlamendis suuruselt kolmandaks fraktsiooniks ja liberaalid langevad neljandaks, tekib küsimus, miks peaks neile nii palju tähtsaid ametikohti jagunema. „Kallase nominatsioon võib takerduda lehmakauplemisse,“ kommenteerib Politico.